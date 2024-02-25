Дальнейшая оборона населённого пункта могла закончится перекрытием логистических путей и бессмысленными потерями.

С момента прорыва российской армии на Авдеевском направлении, украинские военные продолжают тенденцию по отступлению с ряда населённых пунктов и новое украинское командование принимает эти решения без особых терзаний, желая сохранить личный состав, который остался с рекордно минимальными запасами оружия с момента начала боевых действий из-за отсутствия военной помощи от Соединённых Штатов Америки.

В этот раз Вооружённые силы Украины отступили с населённого пункта Ласточкино Донецкой области, также идут бои за Северное и Орловку. По данным Генерального штаба Украины, только за вчера украинские военные провели 69 боестолкновений с российской армией.

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Боец 24-й отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов («Осман») объяснил отступление украинской армии с населённого пункта Ласточкино решением командования во избежание перекрытия логистических путей и для сохранения жизней личного состава.

На текущий момент украинская армия продолжает страдать от «снарядного голода», а также отсутствия возможности провести новую волну мобилизации из-за нехватки бюджетных средств.