На текущем этапе Риши Сунак видит возможным передать Украине доход от российских активов, а после и вовсе изъять их для оказания поддержки Украине.

В последнее время вопрос изъятия замороженных российских активов не теряет актуальности, ведь эти деньги можно использовать для оказания помощи Украине, тем самым сняв определённую часть прямых расходов с европейских бюджетов. Однако в Европейском союзе идеей насторожены, из-за возможного подрыва доверия к местным банкам и кардинальных переменах в международной финансовой системе.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в комментарии The Times, посвящённому двухлетнему российско-украинскому конфликту, призвал Запад быть более смелыми в вопросе изъятия замороженных российских активов.

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По словам главы британского правительства, начать можно с того, чтобы изъять миллиарды долларов доходов от этих активов и передать их Украине. Уже после «Большая семёрка» (G7) могут заняться поиском законных способов ареста активов с их дальнейшей передачи украинским властям для восстановления украинских территорий.

Риши Сунак также обратился к Соединённым Штатам Америки с призывом продолжить военную помощь Украине, иначе Россия может победить страну на поле боя и в таком случае возникнут риски для основ миропорядка, основанных на правилах. Он призвал Запад быть смелее и в отправке своего оружия, введении санкций против российского руководства.

Ранее Лондонские банки призвали британское правительство найти юридический подход для изъятия российских активов и не предпринимать необдуманных решений, которые могут повлечь за собой иски, для ответа по которым как раз таки нужна форма правовой защиты.