Необходимо разработать соответствующие правовые нормы, чтобы не потрясти мировую финансовую систему.

Лондонские банки предупредили британское правительство о необходимости юридически подготовиться к конфискации замороженных российских активов, разработав соответствующие правовые нормы и отношением в целом к ситуации с осторожностью, о чём сообщает издание Bloomberg.

Несмотря на то, что министерства иностранных дел Соединённых Штатов Америки и Великобритании разделяют идею по конфискации российских активов, банкиры и юристы из европейских стран предупреждают о возможных последствиях такого исхода, связанных с потрясением мировой финансовой системы и потенциальным ударом по репутации Лондона как международного финансового центра.

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Банкиры предвидели реакцию России на конфискацию их активов, которая будет выражаться исками, поэтому необходимо выработать «форму правовой защиты или механизм компенсации» от таких действий.

По данным Bloomberg, Великобритания также рассматривает альтернативные планы использования российских активов для оказания помощи Киеву, в частности речь об их залоге по облигациям, которые будут выпущены специально для финансирования восстановления Украины. Другой вариант и вовсе исключает прямую конфискацию активов, чтобы избежать каких-либо серьёзных последствий, но при этом предполагает передачу украинским властям прибыли с доходов по российским активам.