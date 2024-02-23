Американское правительство никогда не снимало данный вопрос с рассмотрения - утверждает представитель Белого дома Джон Кирби.

Несколько дней назад издание ABC News сообщало, что в Соединённых Штатах Америки работают над предоставлением Украине американских ракет ATACMS увеличенной дальности. Речь о другой вариации уже поставленных ракет, которая может поражать цели на более дальних дистанциях и имеет не кассетный, а высокоточный снаряд.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в Соединённых Штатах Америки никогда не снимали с рассмотрения вопрос предоставления украинской армии ракет ATACMS увеличенной дальности.

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Американский чиновник добавил, что американское правительство уже передавало Украине ATACMS с кассетным боеприпасом APAM, предназначенным для поражения мест скопления пехоты и логистических объектов. По его словам, украинские военные использовали поставленные боеприпасы с пользой.

На текущий момент в Белом доме вряд ли примут решение о передаче ATACMS увеличенной дальности, так как американские запасы не располагают достаточным количеством этих ракет, а из-за отсутствия ассигнованных Конгрессом финансовых средств, компенсировать переданное оружие попросту невозможно.