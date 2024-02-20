Текущие ракеты имеют недостаточный радиус досягаемости, из-за чего их вряд ли можно называть дальнобойными.

Издание NBC News, ссылаясь на двух американских чиновников, рассказало о работе Администрации президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена над предоставлением Украине новых вариантов ракет ATACMS, о которых просили украинские власти.

Речь идёт о ракетах с дальностью больше, чем уже ранее переданные украинской армии американскими властями. Стоит напомнить, что Украина всё же получила от американцев ATACMS, но переданные ракеты имеют ограниченную дальность - 150 километров, а внутри находится кассетный боеприпас, который хоть и позволяет нанести эффективный и разрушительный удар по объекту противника, однако без поправки на высокую точность и поражение конкретной цели.

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Представитель Пентагона сообщают NBC News, что Белый дом вряд ли пойдёт на отправку новых ракет ATACMS Украине без денег для пополнения американских запасов, ведь арсенал американской армии имеет достаточно ограниченные запасы данных ракет.

В то же время они считают, что если Конгресс одобрит финансирование военной помощи для Украины, украинская армия может получить дальнобойный вариант ATACMS в первом же пакете военной помощи.