При этом министр обороны не видит смысла наращивать белорусскую группировку для охраны границы.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью российскому телеканалу «России 24» заявил, что на белорусско-украинской границе сосредоточена ударная группировка Вооружённых сил Украины численностью 112 - 114 тысяч человек личного состава.

Однако, по словам белорусского министра, текущая ситуация контролируемая и не требует наращивания белорусской группировки войск для охраны границ. Как отмечает Хренин, угроза больше исходит от украинских диверсионных групп, чем от непосредственно самих украинских военных.

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Граница с Украиной уже была усилена белорусскими властями после событий 24 февраля 2022 года. К охране границ привлекают как пограничную службу, так и представителей силовых структур.

Военно-политическое руководство Украины неоднократно обсуждало опасения, насчёт нового наступления на Киев с белорусских территорий. Можно предположить, что размещение там массивной группировки войск в первую очередь связано с реализацией оборонительных возможностей, чем для планирования каких-либо наступательных операций, особенно неуместных, после активизировавшегося наступления российской армии.