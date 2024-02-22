Пока что законопроект лишь обсуждается

Депутат Государственной думы Андрей Альшевский, член комитета по безопасности, заявил, что в нижней палате занялись подготовкой законопроекта, накладывающего ограничения на лиц, признанных в России иностранными агентами. В частности он отмечает необходимость предусмотреть для иностранных агентов запрет на использование социальных сетей.

Российский депутат видит необходимость снизить присутствие таких лиц в социальных сетях, чтобы они не подрывали безопасность России через интернет. Другой момент, что признанные иностранными агентами лица, находящиеся за границей, не будут соблюдать запрет на использование социальных сетей и по этому он предлагает выработать к ним «другой подход»

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Альшевский подчеркнул, что когда лицо потеряет статус иностранного агента, то тогда оно вновь сможет пользоваться социальными сетями. Депутат добавил, как ему жаль, что статус иностранного агента - не клеймо на всю жизнь, а его снятие возможно при устранении нарушений.

Временные рамки разработки законопроекта Андрей Альшевский определить не может, всё вышесказанное находится лишь на этапе обсуждения.