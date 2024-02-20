В условиях, когда Европа зависит от российского ядерного топлива и обогащённого урана, применять санкции по отношению к ядерному сектору России попросту нереалистично и нецелесообразно.

Европейский союз неоднократно говорил о планах ввести против российской атомной отрасли санкции, но его позицию не разделяют некоторые европейские страны, которые зависят от ядерного сектора России и отказываться от него в пользу более дорогих аналогов не собираются.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью изданию Reuters заявил, что снижение зависимости от российской атомной отрасли обойдётся Европе в миллиарды. Он также подчеркнул, что не видит возможностей для немедленного перехода на альтернативу.

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Он также назвал санкции против «Росатома» нецелесообразными и нереалистичными, ведь они поставят в тупик ядерную сферу многих европейских стран, зависящих от поставок российского обогащённого урана или топлива.

Рафаэль Гросси также добавил, что на данный момент он видит лишь наращивание присутствия России на мировом рынке обогащения урана, а не его снижения.

«Росатом» уже отмечал ранее, что всегда в согласованный срок и в полном объёме выполнял контракты по поставке урана и планирует продолжить это делать. Компания призывала ограничить атомную энергетику от «геополитической турбулентности и протекционистских ограничений»