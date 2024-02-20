«Роскосмос» и NASA ведут соответствующие переговоры.

Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов объявил, что Россия продолжит сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки в космосе даже после вывода из эксплуатации Международной космической станции.

Борис утверждает, что его компания ведёт переговоры с коллегами из NASA, чтобы обеспечить сотрудничество с точки зрения обеспечения безопасности космической деятельности даже в случае, когда Россия и Соединённые Штаты Америки разойдутся в области пилотируемой космонавтики, то есть после вывода российского сегмента из состава Международной космической станции.

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По словам управляющего российской корпорации в космической сфере, стыковочные модули будут унифицированы для того, чтобы в случае необходимости космонавты могли прийти на помощь друг другу.

Известно, что ряд стран, принимающих участие в проекте Международной космической станции, продолжат её эксплуатацию до 2030 года. При этом «Роскосмос» своё пребывание на международной орбитальной станции обозначил как минимум до 2028 года. Ранее уже была речь, что с 2024 года Россия будет разрабатывать собственную орбитальную станцию.