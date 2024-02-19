Европейский чиновник уверен, что боевые действия могли бы изначально развиваться по другому, если бы не колебания Запада.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в рамках своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что ситуация с Украиной на поле боя решится в течение трёх месяцев, когда Запад перейдёт на совершенно другой уровень военных поставок.

Европейский чиновник также отметил, что на Западе до сих пор не понимают, как они сами вовлечены в боевые действия, а времени на очередные саммиты попросту уже нет.

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Более того, Боррель уверен, что если бы Европейский союз был бы решительнее и не колебался, то боевые действия на украинских территориях развивались бы по другому. В пример он приводит ситуацию с немецкими танками Leopard 2, американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot и американскими истребителями F-16 - их боялись передавать из-за риска эскалации конфликта, но в конечном итоге все равно передают, потратив много времени.

На текущий момент Украина уже потеряла контроль над рядом населённых пунктов на Авдеевском направлении. В Белом доме не исключают, что ситуация усугубится, так как решения по военной помощи от Соединённых Штатов Америки до сих пор нет.