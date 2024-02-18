Вряд ли в Белом доме смогут это пережить.

Уже несколько месяцев в Конгрессе пытаются согласовать выделение финансовых средств для оказания военной и финансовой помощи Украине, и хоть определённый прогресс в этом вопросе был достигнут, пока что реальных перспектив для положительного решения не предвидится.

На фоне этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская помощь жизненно важна для Украины, и альтернатива ей не рассматривается. По этой причине украинские власти рассчитывают на позитивное решение Конгресса страны, которую рассматривают как стратегического партнёра.

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Украинский президент отметил, что если всё-таки говорить об альтернативе, в таком случае Соединённые Штаты Америки перестанут быть стратегическим партнёром для Украины. В то же время Зеленский уверяет, что не видит предательской позиции у Штатов, так как не думает, что они откажутся поддерживать украинское государство.

Помимо этого Владимир Зеленский рассказал о прошедших двух раундах переговоров по вопросу гарантий безопасности от Соединённых Штатов Америки для Украины. Он называет сформированное решение «очень мощным документом», но принимать его пока не будут, так как стороны договорились сфокусироваться на необходимом на сегодняшний день - работе с Конгрессом по вопросу выделения денег для Киева.