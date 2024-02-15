Что конкретно скрывается за этим обозначением - пока непонятно.

Вчера вечером ряд иностранных изданий, ссылаясь на источники в Соединённых Штатах Америки, начали писать о настороженности американского правительства касаемо «серьёзной угрозы в космосе» со стороны России, о которой в штатах не знали по сей день. Предполагается, что речь идёт о каком-то потенциале российской военной сферы в космосе.

Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в четверг лично проведёт брифинг на тему угрозы национальной безопасности, исходящей от России в космосе.

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Американский телеканал ABC News и вовсе сообщает о планах России по размещению ядерного оружия в космосе, которое можно направить против спутников, называя ситуацию очень деликатной и тревожной. В Пентагоне ситуацию не комментируют, перенаправили вопрос в специальной комитет Сената по разведке.

Один из собеседников в комментарии американского изданию CNN сообщает, что обсуждается вопрос, вызывающий серьёзное беспокойство о дестабилизирующих возможностях России, о которых стало известно совсем недавно.

Ранее председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Тёрнер, состоящий в Республиканской партии, уже говорил, что распространил информацию, касающуюся серьёзной угрозы национальной безопасности. Тогда было предположено, что речь идёт об угрозе со стороны России.