Город окончательно переходит под контроль российской армии.

Вчера вечером стало известно, что Вооружённые силы Украины покинули позицию «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки для сохранения личного состава, о чём сообщил командир оперативно-стратегической группировки «Таврия» Александр Тарнавский. Тем не менее украинское командование называло ситуацию на Авдеевском направлении хоть и сложным, но контролируемым.

Однако сегодня в ночь Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский объявил о полном выводе украинской армии с Авдеевки во избежание окружения и ради сохранения жизни и здоровья украинских военнослужащих. Сейчас украинские военные переходят к обороне на более выгодные рубежи - добавил он.

реклама

Также вчера была информация о передислокации 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины на Авдеевский коксохимический завод, располагающийся на северо-западной окраине Авдеевки. Учитывая, что подразделение отправлялось на Авдеевское направление с целью подкрепления основной группировки войск, можно предположить, что отступление планировалось заблаговременно и основной задачей бригады было сдерживать натиск противника, пока военные отступают с «Зенита» и других районов.

Александр Сырский заключил своё сообщение фразой «Жизни военных - высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернём»

Стоит напомнить, что ранее украинский президент Владимир Зеленский озвучивал именно этот месседж в своих выступлениях. Ещё полгода назад позиция Зеленского была совсем иная, например когда вопрос стоял насчёт обороны Бахмута, который в конце концов все равно перешёл под контроль российской армии.