Его сыновья, руководившее The Trump Organization, также были оштрафованы, но на меньшую сумму.

Суд Нью-Йорка в лице судьи Артура Ф. Энгорона опубликовал 92-страничное заключение, в котором обвинил американского бизнесмена и политика Дональда Трампа в совершении мошенничества, оштрафовав его на 355 миллионов долларов. Судья подчеркнул, что бизнесмен не совершал «смертный грех», поэтому применять так называемую «корпоративную смертную казнь» по отношению к его компании не будут.

В деле против Трампа его компании The Trump Organization говорится, что американский бизнесмен фальсифицировал финансовые отчёты, преумножая своё состояние на миллиарды долларов, чтобы тем самым получать выгодные условия по кредитам и страховкам. Вместе с ним к случаям мошенничества причастны его сыновья Дональд Трамп младший и Эрик Трамп, возглавлявшие компанию, когда отец был вынужден покинуть её из-за избрания на пост американского президента. Их оштрафовали на 4 миллиона долларов и запретили возглавлять зарегистрированные в Нью-Йорке компании сроком на два года.

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Адвокат Дональда Трампа Алина Хабба назвала решение Энгорона явной несправедливостью и кульминацией политической «охоты на ведьм», заявив о намерениях подать апелляцию. Всё ситуацию обостряет то, что Артура Энгорона зачастую ассоциируют с Демократической партией.