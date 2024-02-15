Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.

Министр обороны Германии Борис Писториус на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» заявил, что Украина получит от немецкого правительства в три - четыре раза больше боеприпасов, чем в прошлом году.

Он отметил, что динамика производства артиллерийских снарядов растёт и это хорошо как для Украины, так и для Германии. На 2024 год в бюджете Германии заложили 3,5 миллиарда евро на производство боеприпасов. По мнению Писториуса, исход российско-украинского конфликта в конечном итоге будет решён в том числе на сборочных линиях.

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Немецкий министр также заверил, что Германия делает всё возможное для оказания военной помощи Украине. В отличие от поставок снарядов на уровне Европейского союза, Германия закупает их за границей и расширяет собственные сборочные мощности. Однако он подчеркнул, что по-прежнему есть опасения касаемо нехватки боеприпасов в том объёме, в котором они требуются, но, как добавил министр, «колдовать никто не умеет»

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц призвал Европу массово вооружаться, чтобы обеспечивать собственную оборону и поставлять оружие Украине, так как одна Германия обеспечить Украину не в состоянии. Он отметил важность соответствия стран-участников НАТО внутреннему требованию по трате 2% от ВВП на оборонную сферу.