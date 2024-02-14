Немецкий канцлер подчёркивает, что танки, гаубицы и авиация не лежат на полке и если вдруг возникнет в них потребность, мгновенно нарастить производство не выйдет.

Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Reuters заявил, что Германия и другие страны Европы должны перейти к массовому производству вооружений, придерживаясь стандарта НАТО о расходах на оборону не менее 2% от ВВП. Стоит напомнить, что экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп требовал союзников по военному блоку соблюдения именно этого требования, иначе американцы не будут вступаться за кого-либо в североатлантическом альянсе.

Шольц приводит в пример ситуацию с немецким автомобилем Volkswagen Golf, который он может купить в любой момент, пусть даже придётся подождать три или шесть месяцев, но машина будет стоять у него во дворе. В случае с танками, гаубицами, зенитными системами и вертолётами - все не так просто, они не лежат где-то на полке.

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Канцлер Германии также призвал Запад вкладывать больше усилий в оказание военной поддержки Украины, которую одни немецкие власти обеспечить оружием не смогут.

Помимо этого Олаф Шольц прокомментировал слова Трампа про отказ защищать какого-либо союзника, который не вкладывает 2% в оборону НАТО. Он потребовал не шутить с безопасностью Европы, отметив, что любая релятивизация гарантий помощи в рамках военного блока безответственна и опасна, а требование по коллективной обороне определены безоговорочно для всех в рамках Вашингтонского договора.