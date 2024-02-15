Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Столтенберг не видит смысла видоизменять систему ядерного сдерживания в Европе
Он считает её рабочей, поэтому остаётся лишь поддерживать этот статус.

реклама

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции назвал имеющуюся систему ядерного сдерживания в Европе работающей и эффективной, отметив, что нельзя подрывать её работу. Иначе говоря, отсутствует необходимость в видоизменении действующей системы или наращивании ядерных сил в Европе.

По его словам, ядерное сдерживание по линии НАТО работает десятилетиями и остаётся лишь поддерживать его надёжность. Современная программа ядерного сдерживания предполагает предоставление Соединёнными Штатами Америки ядерного оружия, когда европейские страны оказывают поддержку другого характера, начиная от транспортной, заканчивая инфраструктурной. Помимо этого в рамках программы предусмотрены периодические учения.

реклама

Йенс Столтенберг также сообщил об отсутствии непосредственной военной угрозы для стран-участников НАТО. При этом он подчеркнул, что высказывания кандидата в американские президенты Дональда Трампа насчёт, в которых он призывал не защищать союзников, не вкладывающих в свою оборону 2% от ВВП, подрывают безопасность всех стран-участников североатлантического альянса.

На текущий момент ожидается, что в 2024 году только 18 из 31 стран-участников НАТО потратят 2% своего ВВП на оборонную сферу, чего требуют внутренние требования альянса.

#нато #столтенберг
+
Написать комментарий (0)
В НАТО заявили, что в ближайшем будущем Украине не стоит рассчитывать на приглашение в Альянс
Эстонская разведка предупреждает о росте военных сил России у границ НАТО
Байден негативно оценил высказывания Трампа об отказе защищать союзников по НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
4
The Times: Великобритания экспортировала в Россию ключевое оборудование на $100 млн.
2
Экс-премьер Пакистана Имран Хан обратился к гражданам из тюрьмы с помощью ИИ
+
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
10
Новые массовые отклонения Gmail начнутся в апреле 2024 года, сообщает Google
2
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
10
Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
+
Решение отказаться от выпуска бензиновых автомобилей к 2035году может уничтожить машиностроение ЕС
4
Илон Маск заявил, что его компании причинили России больше ущерба, чем кто-либо ещё
+
Intuitive Machines собирается отправить свой космический аппарат "Nova-C" на Луну
+
Украина не получила ни одного модернизированного Т-64 из Чехии и продолжает мечтать о своём Т-64БB
1
Solid State Disks Ltd представила новую замену старым жестким дискам
1
Американские активисты собрались у дверей офиса компании OpenAI требуя остановить развитие ИИ
3
Смартфон iQOO Z9 будет оснащён Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятором емкостью 6000 мА*ч
+
Суд Нидерландов вынес решение о запрете поставок запчастей для F-35 Израилю
+
Илон Маск заявил, что «Путин не проиграет войну»
+
Профессора и студенты Манчестерского университета построили самый большой в мире дрон
2
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
+
Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек
9
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S24 столкнулись с проблемой зернистости экрана
2

Популярные статьи

Про бесславный конец игровых консолей Xbox
33
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
102
Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
10
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
2
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
2
Как долго человечество воюет само с собой
+
США предрекли фиаско на тихоокеанских островах, сравнимое с бегством из Афганистана
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Маслов
11:39
От электромобилей начинают отказываться. Например Вольно. Кстати, говорить об европейских автомобилях теперь можно исключительно по "старой памяти". Большая часть акций того же Мерседеса же у Китайцев...
Ученые обнаружили, что основное атлантическое течение находится на грани исчезновения
Андрей Жуков
11:36
Молодец! Самы тонкий обсёр. ))
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Umed Umedov
11:32
Ну сперва пусть он сам как нибудь доберётся до марса, если сможет, хотя вряд-ли сможет, потом пусть думает про миллион людей 😁
Илон Маск хочет отправить на Марс миллион человек
fynjy_2005
11:32
Откуда такой бред у вас у всех. а?
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Дмитрий Куржумов
11:30
Индекс доллара на пике сейчас. Если он в ковид был 90 , а в 2008 70 , то сейчас 104. Ох уж эти писаки. Транзакции в долларах выросли с момента объявления дедолларизации.
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
fynjy_2005
11:30
яа не понятно? обосрать АМД. За 2 года ничего не поменялось....лучше не трогать даже палкой. Чистый фанатизм, почти скрытый профильной статьей. То что у интела прирост 5% был годами - это же другое......
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Зю
11:28
Выглядит так, словно текущие стандарты 5G с "популярными частотами" просто утверждались под военку НАТО.
В России выделили частоты для сетей 5G — не те, что в большинстве стран мира
PanzerK
11:20
На видеокарте она уже была заменена... Сейчас вот вернул туда проц 5200+ и вы не поверите... оно работает уже третьи сутки... Если у вас есть предложения по дальнейшей диагностике - велком, мы их выс...
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Ник Хобо
11:18
Кукарекнул про одну игру, и? К чему это? У соней были Ghostwire: Tokyo. Deathloop, lust of ass 2. Этого же достаточно, или нужно больше примеров?
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
Андрей Бумберс
11:13
Не новая версия HyperOS, а новая версия Лаунчера!!!!
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем