Он считает её рабочей, поэтому остаётся лишь поддерживать этот статус.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции назвал имеющуюся систему ядерного сдерживания в Европе работающей и эффективной, отметив, что нельзя подрывать её работу. Иначе говоря, отсутствует необходимость в видоизменении действующей системы или наращивании ядерных сил в Европе.

По его словам, ядерное сдерживание по линии НАТО работает десятилетиями и остаётся лишь поддерживать его надёжность. Современная программа ядерного сдерживания предполагает предоставление Соединёнными Штатами Америки ядерного оружия, когда европейские страны оказывают поддержку другого характера, начиная от транспортной, заканчивая инфраструктурной. Помимо этого в рамках программы предусмотрены периодические учения.

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Йенс Столтенберг также сообщил об отсутствии непосредственной военной угрозы для стран-участников НАТО. При этом он подчеркнул, что высказывания кандидата в американские президенты Дональда Трампа насчёт, в которых он призывал не защищать союзников, не вкладывающих в свою оборону 2% от ВВП, подрывают безопасность всех стран-участников североатлантического альянса.

На текущий момент ожидается, что в 2024 году только 18 из 31 стран-участников НАТО потратят 2% своего ВВП на оборонную сферу, чего требуют внутренние требования альянса.