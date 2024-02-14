Теперь ему предстоит пройти голосование в Палате представителей.

В Сенате Конгресса Соединённых Штатов Америки получил одобрение законопроект, предполагающий оказание помощи Украине, Израилю, Палестине и партнёрам в Индо-Тихоокеанском регионе на сумму в 95 миллиардов долларов. Всего 70 сенаторов отдали свой голос «за», включая 22 сенатора-республиканца во главе с их лидером Митчем Макконнеллом, при необходимом пороге в 60 голосов. Против высказались только 29 сенаторов.

Принятый пакет помощи предполагает выделение Украине 60 миллиардов долларов, 14 миллиардов долларов пойдут Израилю в их войне с ХАМАС, а 10 миллиардов долларов на оказание гуманитарной помощи в секторе Газа. Ещё 4 миллиарда распределят между партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для их сдерживания Китая.

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По словам лидера демократического большинства Чака Шумера, подобного закона, имеющего такое большое значение для национальной безопасности Соединённых Штатов Америки, безопасности американских союзников и западной демократии, Сенат не принимал уже много лет, а то и десятилетий.

Теперь законопроекту необходимо пройти Палату представителей, где его встретят с менее радужными настроениями, ведь большинство там находится за республиканцами, в частности сторонниками экс-президента страны Дональда Трампа.