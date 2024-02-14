Европейцы всё меньше доверяют штатам свою безопасность.

Недавно кандидат в американские президенты Дональд Трамп повторил свои высказывания насчёт того, что страны-участники НАТО, не вкладывающие в собственную оборону более 2% от ВВП, могут не рассчитывать на помощь от Соединённых Штатов Америки в случае вторжения в их государства. На фоне этого немецкий канцлер Олаф Шольц уже призвал Европу массово вооружаться и соответствовать стандартам североатлантического альянса.

Издание Politico пишет, что с этого момента Европейский союз больше не может полагаться на Соединённые Штаты Америки как на гаранта собственной безопасности. Более того, по мнению корреспондента европейской версии издания Мэттью Карничнига, исход президентских выборов в штатах определит лишь то, насколько быстро распадётся НАТО.

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Журналист отмечает, что неважно, кто победит на выборах - Дональд Трамп или Джо Байден, в конечном итоге всё ведёт к распаду североатлантического альянса. Он подчеркнул, что в Белом доме опровергнули бы исход с развалом НАТО в случае победы Байдена, но как долго тенденция с победой демократов будет продолжаться - непонятно.

По мнению Карничнига, принцип «Make America Great Again (MAGA)» («Сделаем Америку вновь великой») останется существенным фактором в американской политике, поэтому Трамп в любом случае обретёт наследника, который продолжат «антинатовскую линию», на что Европа должна отреагировать и защитить себя самостоятельно.