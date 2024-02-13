Украина забывает об интересах польских фермеров на своей родине, чем может вызвать рост антиукраинских настроений в Польше.

На определённое время новое правительство Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском ослабило ограничения для украинских поставщиков, по сути дав возможность импортировать свои сельскохозяйственные товары. Однако в один момент, забастовки польских фермеров возобновились и власти стали на их стороне.

Глава польского правительства заявил, что Варшава по-прежнему привержена к поддержке Украины, но желание нескольких сотен или тысяч украинцев заработать огромные деньги - не проблема польских властей.

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Он подчеркнул, что польское правительство продолжит поддерживать Украину в её военном противостоянии с Россией, но исключает исход, при котором украинцы, воспользовавшись польской эмпатией и открытостью к соседу, будут прибегать к нечестным и неравным способам конкуренции с польскими компаниями.

Дональд Туск указал на парадокс, заключающийся в том, что Украина хочет мобилизовать весь Запад на свою сторону для поддержки их борьбы с Россией, а для этого необходимо уважать интересы отдельных членов этого сообщества, иначе можно легко сломать энтузиазм и стремление к поддержке. Проще говоря, чем больше польские фермеры будут возмущены действиями Украины, тем больше в Польше будут нарастать антиукраинские настроения.