Однако украинские власти этому препятствуют, затягивая переговоры.

Вчера в Польше стартовала всенародная акция против поставок продовольственных товаров из Украины, как ответ на невозможность конкурирования с украинскими агропромышленными холдингами из-за несоблюдения ими дорогостоящих стандартов Европейского союза, что вынуждены делать польские фермеры. Польские власти осознают, что необходимо предпринять меры по обеспечению интересов польских граждан, но сделать это без ущерба для Украины не могут.

По этой причине между Польшей и Украиной стартовали переговоры об ограничении импорта украинских товаров, о чём сообщил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Польский министр считает необходимым уже сейчас ограничить импорт сахара, замороженной малины и яблочного концентрата.

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Однако, как уточняет он, после этих требований в Киеве возмутились, а сам Колодзейчук стал первым врагом на переговорах, хотя прямого участия в них ещё даже не принимал.

Михаил Колодзейчак утверждает, что Украина намеренно затягивает переговоры с польским правительством, пока украинская продукция продолжает поступать на польский рынок. Он порекомендовал министру сельского хозяйства Чеславу Секерскому ввести ограничения на импорт как можно скорее.