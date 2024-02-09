Фермеры Польши не могут обеспечить цену на товар дешевле, чем украинский фермер, при этом соблюдая все евростандарты.

Союзы сельскохозяйственных производителей Польши объявили о переходе к всепольской акции против поставок товаров из Украины, которая начнётся с 9 февраля. Объединения призывают принять участие всех польских фермеров в забастовке.

В письме Федерации отраслевых союзов Польши, направленного польскому агентству PAP, говорится, что сейчас польский агропромышленный сектор может столкнуться с беспрецедентным кризисом, угрожающим существованию национальных хозяйств страны. Причиной тому - продовольственные товары из Украины, которые массово направляют на польский и европейские рынки.

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Организация резюмирует тот факт, что польский производитель не в состоянии конкурировать с украинскими агропромышленными холдингами, производящими продукцию без соблюдения дорогостоящих стандартов Европейского союза.

Предполагается, что акция протеста перерастёт в блокаду переездов на границе с Украиной в течение следующих тридцати дней. После забастовки могут быть продлены.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Михал Колодзейчак поддержал польских фермеров в их инициативе и сообщил о готовности лично принять участие в этой акции.