Экс-главком ВСУ считал приказы Зеленского нереалистичными, а также вёл переговоры с Западом на тему оружия, без участия министерства обороны.

Вчера стало известно, что Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный был отстранён от своей должности, а ему на замену был назначен Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. В украинском руководстве объяснили кадровые перестановки необходимостью изменений в армии.

Издание The Times, ссылаясь на министра обороны Украины Рустема Умерова, рассказало о причинах увольнения украинского генерала. Как объясняется в статье, Залужный считал приказы украинского президента Владимира Зеленского нереалистичными, а также вёл переговоры с Западом по поводу оружия напрямую, без участия украинского оборонного ведомства.

реклама

Однако главной причиной его увольнения стало непредоставление военного плана ведения боевых действий на 2024 год, который требовали в Офисе президента Украины.

Владимир Зеленский уже рассказал о том, что ждёт от нового Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского. Он хочет увидеть военный план на текущий год, назначение Командующего отдельного рода войск - Сил беспилотных систем, действенную систему ротаций, сокращения штабов и повышение качества обучения украинских военных с определением на передовую только опытных бойцов.