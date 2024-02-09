Новый главнокомандующий украинский армией известен своим командованием Харьковской операцией.

Последние несколько дней по украинскому медиа-пространству ходила информация об увольнении Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, которое впоследствии подтвердил украинский президент Владимир Зеленский, объяснив такую меру необходимостью изменений военной стратегии.

Вчера украинский президент официально объявил об увольнении Залужного и назначении на его должность генерал-полковника Александра Сырского, до этого занимавшего должность Командующего Сухопутными войсками страны. Новый главнокомандующий украинской армией Александр СырскийЗеленский отметил, что Сырский является самым опытным украинским командующим и руководил успешной обороной Киева, а затем наступлением на Харьковскую область осенью 2022 года.

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Украинский президент поблагодарил Валерия Залужного за два года службы в военное время и открыто ему сказал о необходимости изменений армии. Он подчеркнул, что был бы благодарен, если бывший главнокомандующий украинской армией останется вместе с командой Украины.

В западных средствах массовой информации предполагают, что основной причиной увольнения Залужного стала та самая статья, в которой он заявил о тупике на поле боя. По этой причине украинскому генералу припомнили провал контрнаступления и решили сменить его новым командующим.