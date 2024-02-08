При этом он не думает, что в случае избрания американский политик будет мягок к Путину.

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп неоднократно сообщал о своих намерениях прекратить боевые действия на украинских территориях всего за 24 часа. Официально он не представлял свою формулу мира, но уже как-то упоминал, что вопрос решиться языком ультиматумов: Украине - пойти на переговоры, иначе военной помощи не видать, а России - согласиться на переговоры, иначе украинская армия получит столько оружия, сколько ей не давал никто. С украинским президентом Владимиром Зеленским американский политик встречаться пока не планирует и это ещё больше пугает украинскую сторону, ведь непонятно, на каких условиях Трамп хочет установить мир.

На пресс-конференции с президентом Руанды Полем Кагаме президента Польши Анджея Дуду попросили дать комментарий по поводу обещаний Дональда Трампа завершить боевые действия за 24 часа, если его вновь изберут американским президентом, на что польский президент заявил, что верит Трампу.

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По словам польского президента, его личный опыт работы с Трампом показывает, что политик выполняет свои обещания и он сделал обещанное Польше.

«Трамп серьёзен во всем, что он говорит», - добавил он.

Ранее Анджей Дуда уже объяснял, что Дональд Трамп своеобразный, очень жёсткий человек и жёсткий боец, закалённый в жёстком бизнесе. Он считает, что американский политик не пойдёт на поводу у российского президента Владимира Путина и главное для Польши - убедить его в важности американских интересов на польской земле, ведь в этом регионе 120 миллионов потенциальных потребителей, которые могут покупать американские товары, пользоваться американским газом и отдавать их под российское влияние для Соединённых Штатов Америки попросту невыгодно.