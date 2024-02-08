Такер Карлсон - кто такой и его роль в американских медиа

Такер Карлсон - известный американский журналист, бывший телеведущий телеканала Fox News, где вёл собственную политическую программу «Вечер с Такером Карлсоном» с 14 ноября 2016 по 21 апреля 2023 года. Американский телеведущий набирал на своей программе от трёх до пяти миллионов эфирных зрителей, однако, даже несмотря на это, имеет сомнительную репутацию.

В частности это связано с его высказываниями на острые темы, а также точкой зрения на ряд вопросов, очень схожей с приверженцами теорий заговоров. Американец считает COVID-19 придуманным биологическим оружием, верит в ультраправую теорию «великого замещения», но в то же время он против поддержки Украины, выступает за сотрудничество с Россией и является сторонником экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

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Такер Карлсон и экс-президент США Дональд ТрампКарлсона неоднократно обвиняли в распространении фейков и один такой случай дошёл до судебного дела, по которому журналист подписал мировое соглашение, по сути признав вину. Речь идёт о высказываниях журналиста, что системы подсчёта голосов производства компании Dominion специально подтасовывали результаты президентских выборов 2020 года в пользу Джо Байдена. Свою позицию Такер Карлсон не смог доказать в суде и был вынужден подписать мировое соглашение, обязавшись выплатить американской компании компенсацию на сумму в 787,5 миллионов долларов. Это стало причиной, по которой телеканал Fox News не стал продлевать с американским журналистам контракт и фактически уволил его с сотрудничества.

Интервью с Путиным

Несколько дней назад Такера Карлсона заметили в Москве, где он пребывает уже порядка недели. В связи с этим ряд российских и иностранных изданий допустили, что американский журналист мог приехать для интервьюирования российского президента Владимира Путина. Примечательно, что о планах американского журналиста взять интервью у российского лидера ещё в августе прошлого года сообщала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию, но вчера всё-таки признал, что американец возьмёт интервью у Путина. За день до этого Такер Карлсон официально объявил, что уже несколько месяцев ведёт переговоры с Кремлём, чтобы провести беседу с Путиным, которую можно будет посмотреть на его личном сайте или в социальной сети X (бывший Twitter) Такер Карлсон объявил об интервью с Путиным на фоне кремлёвских башен и храма Христа СпасителяПо словам журналиста, пребывание в Москве никем не финансировалось и его команда взяла все расходы на себя.

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Своё желание взять интервью у Путина бывший телеведущий Fox News объяснил тем, что на Западе до сих пор не слышали правдивой информации о ситуации в зоне боевых действий на украинских территориях. Он считает, что американцы должны быть в курсе происходящего в российско-украинском конфликте, куда их в любой момент могут втянуть. Более того, Такер Карлсон планирует взять интервью и украинского президента Владимира Зеленского, но после интервью с Путиным не факт, что тот согласится.

В обращении к своим подписчикам Карлсон обозначил, что берёт интервью у Путина не из-за любви к нему, а чтобы просветить недостаточно информированное американское сообщество о делах на просторах постсоветских стран.

Почему Путин выбрал именно Такера Карлсона

Как уже было обозначено ранее, Такер Карлсон один из немногих американских журналистов, которым удастся поговорить с Путиным, особенно после событий 24 февраля 2022 года. Журналист объяснил это тем, что другие западные медиа-деятели попросту не обращались к российскому президенту с подобным запросом. Однако русская служба британской BBC опровергла слова Такера Карлсона, подчеркнув, что их корреспонденты обращались в Кремль несколько раз за последние полтора года, но во всех случаях им было отказано во встрече с президентом.

Издание Daily Telegraph также пишет, что Такер Карлсон не первый иностранный журналист, обращавшийся в Кремль для обсуждения интервью с Путиным, он первый, кому было дано разрешение на это. Исходя из этого может возникнуть вопрос, почему именно этому американцу выпала возможность интервьюировать российского президента после долгого перерыва в тесных контактах России с западными медиа.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждает, что позиция Такера Карлсона отличается от остальных западных журналистов: она не пророссийская, не проукраинская и, скорее, даже проамериканская, но контрастно отличающаяся от позиции традиционных англосаксонских средств массовой информации.

Британское медиа BBC допускает, что разговор Путина с Такером Карлсоном не просто беседа двух сошедшихся по интересам людей, а попытка российского президента обратиться к американскому народу. В декабре издания The New York Times и Bloomberg уже писали, что Путин пытается дать сигнал Западу о готовности отказаться от внеблокового статуса для Украины, если страна признаёт утраченные территории за Россией (в Кремле прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что ни от каких целей по Украине отказываться не собираются), а попытка России установить связь с населением Соединённых Штатов Америки может усилить давление на Белый дом для ускорения старта переговоров на российских условиях.

Есть и другая теория, по которой такое интервью может быть выгодно Путину - усиление внутреннего раскола в Соединённых Штатах Америки. Финансирование Украины, проводимое Администрацией Байдена на протяжение 2022 - 2023 годов, может быть подано как «деньги американских налогоплательщиков впустую», что вызовет ещё больше вопросов среди американцев, предпочитающих избрать кандидата, готового тратить деньги американцев на решение внутренних проблем в стране, а не распространении демократии по всему миру.

BBC отметили, что не все высказывания Такера Карлсона всегда симпатизировали России и её правительству. В одном из своих шоу, выпущенных после начала боевых действий на украинских территориях, он обвинил Путина в развязывании конфликта. Однако вряд ли на интервью американского журналиста с Такером Карлсоном, которое согласовывали месяцами, будут задаваться неудобные вопросы, на которые российский президент будет не в состоянии дать ответ, особенно, если учесть обещание интервьюера не редактировать свою предстоящую работу.