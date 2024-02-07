На фоне этого акции компаний упали.

С начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа исламское население начало бойкотировать ряд западных компаний, включая сеть фастфудов McDonald’s и кофеен Starbucks. Всё это дошло до того, что в некоторых странах даже поджигали рестораны крупных сетей питания.

В McDonald’s связали падение доходов компании с ситуацией на Ближнем Востоке, что замедлило продажи фастфуда в регионе. С аналогичным заявлением выступили и в Starbucks. После того, как компании отчитались о падении выручки в последнем квартала 2023 года, их акции упали на 4% и 2% соответственно.

реклама

Более того, ресторанные гиганты считают, что напряжённая ситуация в регионе и в дальнейшем будет сказываться на доходах компании в следующих кварталах.

Starbucks получил прямой убыток после того, как их начало бойкотировать объединение профсоюзов кофеен Starbucks Workers United, поддержавшее Палестину. McDonald’s также столкнулся с последствиями, когда объявил о скидках на фастфуд для израильских военных.

Несмотря на то, что на Ближний Восток приходится всего 2% мировых продаж McDonald’s и 1% Starbucks, война на Ближнем Востоке сказывается на доходности компаний куда больше из-за политических разногласий владельцев товарного знака с партнёрами, профсоюзами и потребителем.