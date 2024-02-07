В то же время электронные повестки будут приходить мужчинам в возрасте с 16 до 60 лет.

Недавно стало известно, что выехавшие в Польшу украинские мужчины в возрасте с 16 до 60 лет будут получать электронные повестки для постановки на учёт в связи с новыми поправками в закон, регулирующий проведение мобилизации в Украине.

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал польское правительство в рамках поддержки Украины депортировать украинцев призывного возраста к себе на родину, чтобы те могли проходить военную службу. Он считает, что это могло бы поддержать украинцев в защите родины.

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По словам польского генерала, инициатива о депортации украинцев должна исходить от правительств Польши, Франции, Чехии и других государств, где пребывают украинские мужчины. Это могло бы значительно облегчить работу Офиса президента Украины.

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало ситуацию, сообщив, что осознают проблему для украинского правительства с пребыванием украинцев на польских территориях и рассматривают, как можно поддержать Киев в сложившихся обстоятельства. Оптимальным решением они видят урегулирование вопроса на общеевропейском уровне.