По итогам будет решено, увольнять украинского генерала и его команду или нет

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский официально, в интервью итальянскому изданию RAI подтвердил, что рассматривает вопрос увольнения Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, как и всей его команды. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада» объяснил, что украинский президент сознался в планируемых кадровых перестановках именно западной прессе, так как она не меньше интересуется этим.

Украинский чиновник также сообщил, что сейчас Офис Зеленского проводит аудит действий Вооружённых сил Украины за прошедшие два года. Он добавил, что и так уже понятно, что происходило в 2023 году.

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Подоляк подчеркнул, что именно по итогам этого аудита будут приниматься или не приниматься соответствующие решения (о кадровых перестановках - ред.) и, по его мнению, это вполне нормальное явление.

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Предполагается, что в случае отстранения Залужного, ему может быть предложена должность посла в Великобританию, которую уже предлагали ранее экс-министру обороны страны Алексею Резникову.