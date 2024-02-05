Он отметил, что это касается не одного человека, а группы управленцев.

В конце января появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает увольнение Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного с его должности вместе со всей командой. Информация относительно быстро была опровергнута, но, как выяснилось позже, украинский президент попросту не получил поддержки по этому решению среди начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками страны Александра Сырского, которых рассматривал как замену украинскому генералу.

Спустя время Зеленский впервые официально подтвердил свои намерения заменить Валерия Залужного, как и всего управленческого аппарата страны, в интервью итальянскому телеканалу RAI. Он считает, что украинскому военно-политическому руководству необходимо «перезагрузиться», «двигаться в едином направлении» и «быть уверенными в победе»

реклама

В контексте увольнения Залужного украинский президент отмечает, что речь идёт не об одном человеке, а о всей группе управленцев, в том числе вне оборонного сектора.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По мнению украинского президента, сейчас на поле боя демонстрируется застой из-за задержек поставок вооружения, что в свою очередь ведёт к ошибкам.