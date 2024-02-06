Это позволит обвинить Администрацию Байдена в очередном провале.

Издание Financial Times пишет, что кандидат в американские президенты Дональд Трамп делает всё возможное для усложнения дальнейшего продолжения военной помощи Украине американским правительством и в этом есть его прямая выгода.

Автор материала также отмечает, что последствия такого решения будут катастрофическими для Украины, которая теряет ещё больше солдат из-за простой нехватки боеприпасов. Помимо этого есть проблема и с новой мобилизацией, на проведение которой средств и оружия также нет. Европейские государства никак не покроют дефицит американских поставок как минимум до 2025 года, делая текущий период очень опасным для Украины.

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Financial Times акцентируют внимание на том, что вся эта ситуация выгодна для Трампа, который пытается доказать провальность проводимой действующим американским президентом Джо Байденом политики. Поражение Украины перед президентскими выборами могло бы положительно сказаться на политических рейтингах американского политика, ведь в таком случае он сможет вновь заявить о слабости Белого дома, потратившего деньги американцев впустую.

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В то же время любое событие, выглядящее как украинская победа, могло бы наоборот поднять рейтинги Байдена, что по понятным причинам Трампу не нужно.