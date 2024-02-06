Номенклатура их применения очень широкая.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24» о планах правительства нарастить выпуск беспилотных летательных аппаратов оборонно-промышленным комплексом.

По словам российского министра, беспилотники активно используются российскими военными, а номенклатура их применения очень широкая, начиная от тяжёлых дронов (морские и наземные), заканчивая обыкновенными FPV-дронами. По этой причине министерство совместно с российским оборонным ведомством нарастит объёмы производства данного оружия.

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Мантуров анонсировал выделение на следующие три года порядка 100 миллиардов рублей на новые разработки в этой сфере. Деньги будут также выделены и на производство бронетехники, систем противовоздушной обороны.

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Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Украина планирует скомпенсировать дефицит бронетехники и боеприпасов при помощи производства беспилотных летательных аппаратов. На 2024 год украинскими властями поставлена цель по производству порядка одного миллиона беспилотников.