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Nacvark
The Wall Street Journal: Украина планирует компенсировать нехватку танков и снарядов дешёвыми БПЛА
На 2024 год поставлена цель по производству одного миллиона единиц беспилотников.

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Издание The Wall Street Journal пишет, что Украина планирует в 2024 году произвести порядка одного миллиона дешёвых FPV-дронов, тем самым скомпенсировав замедление военных поставок с Запада. Для этого используются небольшие мастерские, расположенные на всей территории страны.

Руководитель фабрики по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в интервью изданию говорит, что экономика Украины не позволяет ей производить танки, но страна вполне может разрабатывать беспилотники. Однако главная сложность заключается в том, чтобы получать детали из Китая и доставлять их на украинские территории. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров по поводу этой ситуации уже говорил ранее, что украинское правительство поддерживает любые производства дронов и готово снижать налоги, отменять импортные пошлины, чтобы достичь максимального роста в этой сфере.

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Небольшие мастерские выбраны в качестве места производства дронов неспроста, так как это позволяет распространить их по всей территории страны и не подставлять под угрозу огромный штат (для производства дронов обычно используется помещение с десятью работниками), а также промышленную базу. Само по себе производство FPV-дронов нетребовательно.

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На текущий момент на территории Украины производят 62 различных моделей дронов.

#украина
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