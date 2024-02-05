Сейчас украинская армия может наносить огонь только по подтверждённым целям.

После того, как Соединённые Штаты Америки прекратили оказывать военную помощь Украине, в Вооружённых силах страны начал постепенно нарастать дефицит боеприпасов, который дал российской армии пятикратное огневое превосходство. Если раньше украинские власти просили снаряды, чтобы совершать 10 - 15 тысяч выстрелов в день, то сейчас вынуждены обходиться 2 тысячами поражений цели.

Издание Business Insider пишет, что такая ситуация вынудила украинскую армию менять тактику ведения огня, чем снизила обороноспособность страны. Текущее положение дел со снарядами заставляет украинских военных более чётко расставлять приоритеты, а для артиллерии это значит не стрелять по подозрительным российским целям, ведя огонь только по подтверждённым позициям.

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Причём, как отмечает аналитик Саймон Майлз, одной из задач артиллерии является подавление огнём. То есть артиллеристы ведут огонь не только для поражения живой силы противника, но и чтобы замедлить передвижение войск, сделать невозможным проход или отрезать группу военных. Всё это также необходимо при проведении наступательных операций, а сложившаяся ситуация попросту усложняет маневрирование украинских войск, делая наступления невероятно сложными, впрочем, как и оборону.

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Майлз подчёркивает и то, что российская и украинская сторона по-прежнему исходят из старой советской доктрины, при которой армия ориентирована на подавление огнём благодаря артиллерии, из чего возникает такой большой спрос на снаряды. В случае с Украиной, переход на более современные стратегии стандартов НАТО невозможны, ведь украинская армия не обладает большими запасами высокоточных ракет, стойким флотом или громоздким авиапарком.