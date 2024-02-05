Об этом рассказал его адвокат.

Недавно вступил в силу приговор в отношении Игоря Стрелкова (Гиркина), которого разместили в колонии общего режима на следующие 4 года по обвинению в публичных призывах к экстремизму с использованием интернет-ресурсов. Поводом для возбуждения уголовного дела стали две публикации, в которых шла речь про возращение украинской армией Крыма, а также невыплатах материального обеспечения российским военным.

Адвокат экс-сотрудника Федеральной службы безопасности Александр Молохов заявил, что Стрелков вполне может податься добровольцем в зону боевых действий, чтобы «противодействовать врагу, Украине, которая, он считает, должна исчезнуть»

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Юрист отметил, что его подзащитному, несмотря на рвения попасть в зону боевых действий, так и не дали этого сделали, когда он был на свободе.

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Стоит напомнить, в августе 2022 года в Крыму был задержан гражданин с паспортом на имя Сергея Викторовича Рунова, внешне похожий на Гиркина, но без усов. Допускалось, что Стрелков решил самостоятельно попасть в зону боевых действий, чтобы принять участие в боях, но был задержан. Позже он сам опроверг эту информацию, подчеркнув, что рано или поздно будет воевать, но не прямо сейчас. В октябре появилась информация о его отправке в зону боевых действий в качестве заместителя командира батальона, но в декабре он уже вернулся обратно, так как якобы не мог зачислиться в полк из-за давления сверху на командование.