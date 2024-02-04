Администрация Байдена против того, чтобы рассматривать вопрос Израиля отдельно от Украины.

Недавно была новость о том, что спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон объявил о голосовании на следующей неделе по законопроекту, предполагающему выделение финансовых средств на оказание помощи Израилю. Он был инициирован группой конгрессменов-республиканцев. Общая стоимость пакета помощи составляет 17,6 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что в Администрации американского президента Джо Байдена выступают против законопроекта в поддержку Израиля, так как он не предполагает выделение денег Украине. Стоит напомнить, что в прошлом году американское правительство хотело одобрить единый пакет помощи израильскому и украинскому государству, но Республиканская партия выступила против.

реклама

По словам чиновницы, американское правительство против такой уловки, которая предполагает выделение денег Израилю без помощи Украине, решения вопроса защиты границ и оказания гуманитарной помощи палестинским жителям. Она также напомнила, что Байден работает уже несколько месяцев с обеими партиями, чтобы достичь соглашения, закрывающего сразу все эти вопросы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Можно подчеркнуть, что в Республиканской партии в большинстве решительно выступают против помощи Палестине, Украине и при этом хотят ужесточить миграционную политику, оказать военную помощь Израилю. В то же время Демократическая партия стремительно пытается обеспечить украинские интересы, оказать военную поддержку Израилю и заодно предоставить палестинцам гуманитарную помощь (Трамп считает, что помощь палестинцам - спонсирование ХАМАС, поэтому оказывать её нельзя), в качестве уступки перед республиканцами, они также готовы пойти на пересмотр принципов защиты границ в пользу делиберизации действующей политики.