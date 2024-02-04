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Nacvark
В Конгрессе рассмотрят законопроект о выделении $17,6 млрд. Израилю отдельно от Украины
Голосование по нему планируют уже на следующей неделе.

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Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон после своего назначения пообещал, что первым же делом займётся выделением денег на помощь Израилю. Однако ему не удалось довести законопроект до принятия, ведь он не предусматривал помощь Украине, а в Белом доме планировали решить вопрос обеих государств одним документом.

Сейчас группа республиканцев составила свой законопроект по выделению Израилю 17,6 миллиардов долларов финансирования, которые будут потрачены на:

  • боеприпасы для систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» - 4 миллиарда долларов;
  • разработку лазерной системы «Железный луч» - 2 миллиарда долларов;
  • закупку другого оружия для израильской армии - 3,5 миллиардов долларов;

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Остальные средства инициаторы законопроекта предлагают потратить на восполнение запасов американской армии, потраченных на помощь Израилю, расширение производства артиллерийских снарядов и проведение Соединёнными Штатами Америки собственных операций в регионе, эвакуацию американских граждан из зоны боевых действий. Выдвинутый законопроект не предусматривает какую-либо помощь для Украины и обеспечивает исключительно американские интересы на Ближнем Востоке.

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Майк Джонсон объявил, что голосование по законопроекту намечается уже на следующей неделе.

#украина #сша #израиль #конгресс
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