Отсутствие стабильных поставок из США играет на руку российским артиллеристам.

Издание Forbes опубликовало статью, в которой рассказывает о том, как сейчас приходится Вооружённым силам Украины без стабильных поставок артиллерийских снарядов Соединёнными Штатами Америки. Отмечается, что ещё этим летом украинская армия имела паритет в артиллерийском огне с российскими военными, а сейчас страдает от тотального дефицита снарядов.

Так, по данным издания, украинские военные могут позволить себе выпускать до двух тысяч боеприпасов ежедневно, когда российская армия выпускает вплоть до десяти тысяч снарядов. Всё это отражается на характере ведения артиллерийского огня Россией, который в последнее время стал ещё более дерзкий.

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При текущих обстоятельствах российская артиллерия может в большинстве случаев не беспокоится об ответном огне и вести систематический огонь по фортификационным сооружениям украинских военных, лишая их стратегического преимущества.

Ближе к линии боевого соприкосновения украинская армия пытается скомпенсировать «снарядный голод» FPV-дронами, ведь артиллерия противника зачастую располагается на расстоянии от 15 до 24 километров от линии боевого соприкосновения, делая гаубицы досягаемыми для дронов. Forbes допускают, что ситуация может немного улучшиться после поставок штатами бомб GLSDB, но всё зависит от количества полученных Украиной боеприпасов. В любом случае, надёжнее всего было бы обеспечить украинскую армию артиллерией и снарядами, усложнив для российских военных ведение артиллерийского огня.

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Ранее, издание The Wall Street Journal писало о том, что Вооружённые силы Украины планируют решить дефицит танков и снарядов для артиллерии при помощи массового производства FPV-дронов.