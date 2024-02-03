Набрать ещё 400 - 500 тысяч новобранцев встанет украинскому бюджету в 22,5% всех расходов на 2024 год.

Ещё недавно в руководстве Вооружённых сил Украины говорили о возможностях украинской армии обучить ещё вплоть до 500 тысяч мобилизованных, однако в действительности такая цифра сейчас непосильна для украинского бюджета, о чём сообщает заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

Министерство обороны совместно с министерством финансов и комитетами украинского парламента по вопросам бюджета и обороны подсчитали, сколько им необходимо средств для мобилизации ещё 400 - 500 тысяч новобранцев. Как оказалось, расширение мобилизации встанет украинскому бюджету в 322 миллиардов гривен (~8,5 миллиарда долларов) и это только на экипировку, обучение, содержание, выплату денежных довольствий военным.

реклама

Поимо этого возникает дополнительную потребность на закупку и модернизацию военной техники, что оценили в ещё 400 миллиардов гривен (~10,5 миллиарда долларов)

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как итог, новая волна мобилизации в Украине обойдётся в 720 миллиардов гривен (~19 миллиардов долларов) или 22,5% от всех расходов на 2024 год, 41% от расходов на оборонный сектор. Роксолана Пидласа назвала сумму колоссальной и подчеркнула, что брать деньги у международных партнеров на расходы по армии не получится, поэтому решения может быть только два - повышение налогов и изъятие средств с местных бюджетов.