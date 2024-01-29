Однако до сих пор остаётся непонятным, где взять на это деньги.

В конце 2023 года начался процесс обсуждения нового законопроекта, регулирующего общую мобилизацию в ВСУ, но тут же встал вопрос, где взять деньги на подготовку ещё 500 тысяч военных, которые поступят в ряды Вооружённых сил Украины. Тем более если учесть, что в этот раз военное командование обещает обращаться с бойцами более бережно, тратя на их подготовку больше времени.

Командующий подготовкой Сухопутных войск Вооружённых сил Украины генерал-майор Виктор Николюк заявил о готовности центров подготовки армии обучить ещё 100, 200 и даже 500 тысяч мобилизованных. Он отметил, что учебные центры могут осилить любое количество новобранцев, но их возможности постоянно меняются, так как значительная часть инструкторского состава задействована в боевых действиях.

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По словам украинского генерала, около 80% украинских военных подготовили на родине, остальные 20% готовились иностранными специалистами.

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При этом важнейшими специалистами также остаются пехотинцы, которые «идут вперёд, штурмуют, закрепляются в окопе, удерживают позиции, заходят на позиции противника и выбивают его», однако спрос есть и на другие специальности: оператор дронов, танкист, артиллерист, миномётчик.