Это может нанести удар по геополитической стабильности.

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке привела к тому, что йеменские хуситы из «Ансар Аллах» начали блокировать проход гражданских судов в Красном море, чем спровоцировали на себя внимание Соединённых Штатов Америки. Как итог, американские военные корабли начали уничтожать боевые подразделения хуситов в акватории, а йеменское движение решило наносить по ним ответные удары. Ситуация дошла до точечных бомбардировок подконтрольных хуситам в Йемене военным объектам, на что теперь «Ансар Аллах» готовит свой ответ.

По данным ряда средств массовой информации, ссылающихся на доклад Международного форума Персидского залива, йеменские хуситы готовы обрубить оптоволоконный кабель, пролегающий по дну Красного моря, если Соединённые Штаты Америки и Великобритания продолжат наносить удары по подконтрольным им объектам.

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Предполагается, что нанесения удара по кабелю, связывающему коммуникационные каналы Европы, Африки и Ближнего Востока, может создать проблемы для геополитической стабильности, глобальных финансовых рынках и информационной безопасности. По данным Vesti.az, данная сеть подводных кабелей обеспечивает 99% мирового интернет-трафика и более 80% международных телефонных линий.

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Генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в статье «Коммерсантъ» объясняет, что такой исход действительно может привести к заметному ухудшению и приостановлению пропуска трафика, но на такой случай есть резервные этапы передачи данных. Безусловно, такая ситуация все равно негативно скажется на коммерческих ресурсах, в том числе государственных и частных.