До этого украинский президент Владимир Зеленский выступил с таким же обращением к международному сообществу.

Некоторое время назад над Белгородской областью был сбит при помощи зенитно-ракетного комплекса Patriot российский военно-транспортный самолёт Ил-76, о чём сообщает как украинская, так и российская сторона. Несмотря на это, имеются определённые разногласия по поводу того, были ли на борту украинские военнопленные, о которых сообщали в Министерстве обороны России.

Российский президент Владимир Путин, комментируя инцидент с крушением самолёта, подтвердил, что экспертиза действительно установила его сбитие американской системой противовоздушной обороны, стоящей на вооружении украинской армии.

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Помимо этого российский лидер призвал провести международное расследование крушения Ил-76, однако отметил, что пока желающих официальных организаций нет.

Примечательно, что после случившегося украинский президент Владимир Зеленский точно также призывал провести международное расследование для установления всех фактов. Тогда же он поручил министру иностранных дел проинформировать западных партнёров о имеющихся данных.

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На текущий момент непонятно, будет ли проведено международное расследование по поводу ситуации со сбитием российского военного самолёта, но факт остаётся фактом, что оба лидера государств использовали такую формулировку, как «настаиваем» в контексте необходимости выяснения обстоятельств произошедшего при участии международных организаций.