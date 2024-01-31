Пилот успел катапультироваться.

Южнокорейское издание Yonhap пишет, что у западного побережья Южной Кореи, недалеко от города Кунсан, потерпел крушение американский истребитель F-16. Как уточняется, пилот самолёта успел вовремя катапультироваться и сумел спастись. Приблизительное время крушения - 08:40 по местному времени (02:40 по МСК)

Данный инцидент является не первым случаем крушения американского самолёта у западного побережья страны. В середине декабря 2023 года фиксировалось ещё одно падение F-16 во время проведения тренировочного полёта в том же районе и пилот также сумел спастись, катапультировавшись.

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В Кунсане дислоцируется совместная авиационная база Военно-воздушных сил Южной Кореи и 7-й воздушной армии Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки. Обычно именно с этой авиабазы взлетают американские истребители после запуска Северной Кореей ракет малой дальности, как, например, было в феврале 2023 года, когда северокорейская армия осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Восточного моря из района Сукчхон.