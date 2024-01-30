Это будет невыгодно ни Украине, ни Европе - считает чешский президент.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что кандидат в американские президенты Дональд Трамп в случае его переизбрания может пойти на сделку с российским президентом Владимиром Путиным, и тогда Европе придётся на это смотреть как на свершившийся факт, с которым придётся иметь дело.

По мнению чешского президента, такой исход будет невыгоден как Украине, так и Европе. Однако европейские страны не смогут поспорить с выбором американских граждан и будут вынуждены уважать его.

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Петр Павел считает, что Украине необходимо осознать ограниченность её военных возможностей и окончательно перейти в оборону, свернув все наступательные операции, как это советуют сделать на Западе. Чешский президент также отметил, что даже в такой ситуации стране нужно будет не только оборонительное оружие, но и дальнобойные ракеты, американские истребители F-16, чтобы нарушать логистические пути российской армии.

При таких обстоятельствах обе стороны должны будут принять тот факт, что дальнейших успехов на поле боя им не достичь, и придётся пойти на хотя бы какие-то переговоры - заключил он.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что был бы рад, если бы Дональду Трампу действительно удалось завершить боевые действия всего за 24 часа. Он подчеркнул, что знает, какие потери несёт Украина за одни сутки боевых действий.