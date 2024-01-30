Это создаёт дополнительные риски эскалации конфликта.

Издание Time опубликовало статью, в которой анализирует последние решения Президента Украины Владимира Зеленского, ставшего абсолютно непредсказуемым для Запада политиком. Сейчас украинский президент вынужден идти на большие риски, чтобы сохранить свои политические позиции внутри страны.

Как пишут авторы статьи, пока Россия планомерно милитаризует свою промышленность, украинские власти вынуждены сталкиваться с необходимостью мобилизовать ещё больше добровольцев, а также параллельно вести переговоры с союзниками, которые всё меньше заинтересованы в дальнейшем оказании военной помощи стране.

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За последнее время значительно возросло количество убийств бывших украинских политических деятелей, пребывающих в России с февраля 2022 года. Помимо этого украинская армия периодически наносит удары по российским территориям, в особенности это касается Белгородской области. Всё это воспринимается Западом с негативной стороны, ведь подобные действия лишь повышают общую эскалацию конфликта и никак не помогают Украине в возвращении своих территорий.

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Time заключает, что хотя ни Россия, ни НАТО не желают расширять конфликт за пределы украинских территорий, порой боевые действия разгораются, когда один из ключевых игроков - в данном случае Зеленский - непредсказуемы в своих решениях и требуют дополнительного наблюдения.