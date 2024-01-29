Американские власти одобрили продажу греческой армии F-35 и пообещали компенсировать отправленное советское оружие деньгами.

Вчера была новость о том, что Соединённые Штаты Америки предложили Греции продать или отправить советское вооружение Украине в обмен на предоставление финансовой помощи из американских средств. Накануне в Государственном департаменте одобрили поставку американских истребителей F-35 греческой армии, что фактически было сигналом доверия американцев и, скорее всего, предполагало другие неофициальные обязательства.

Греческая газета «Катимерини» (Kathimerini) пишет, что власти Греции согласились поставить Вооружённым силам Украины старое советское оружие, не использующееся греческой армией. Взамен страна может рассчитывать на инвестиционный портфель в размере до 200 миллионов долларов.

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Что именно Греция сможет поставить Украине - остаётся неизвестным, но на вооружении страны присутствуют следующие системы противовоздушной обороны: зенитно-ракетные комплексы С-300, «Тор», «Оса» и ЗУ-23-2.

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Ещё в начале января Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки встречался с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, призвав того дать окончательный ответ, согласен ли он расширить военную помощь Украине. За два месяца до этого американцы закупили у страны 75 тысяч артиллерийских снарядов на общую сумму в 47 миллионов долларов.