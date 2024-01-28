Об этом рассказали в пресс-службы греческого правительства

Премьер-министр Кириакосу Мицотакису распространил письмо, которое ему направил Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен с предложением сделки: поставка оружия из запасов греческой армии в обмен на финансирование.

В письме Блинкен утверждает, что американские власти заинтересованы в оборонном потенциале Греции, которая она может передать или продать Украине. Если же эти возможности будут представлять украинские интересы, Белый дом может произвести оценку для потенциального выделения средств иностранного военного финансирования греческому правительству на общую сумму до 200 миллионов долларов.

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Иначе говоря, Соединённые Штаты Америки предложили Греции либо продать Украине оружие, либо передать стране его бесплатно в обмен на выделение финансирования Афин из американских средств.

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Ранее Государственный департамент утвердил продажу Греции американских истребителей F-35 и оборудования для них на общую сумму в 8,6 миллиардов долларов. Стоит отметить, что американские власти подходят аккуратно к вопросу продаже своей авиации, чтобы не допустить её попадания в руки стратегического противника, поэтому данный шаг можно расценить как знак доверия к греческим властям. Так, например, Турция лишилась возможности закупить F-35, в проект которых инвестировала деньги, из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.