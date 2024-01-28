Прошлый был сорван из-за сбития российского военно-транспортного самолёта Ил-76

Некоторое время назад над Белгородской областью был сбит российский военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого, по данным Министерства обороны России, находились 65 украинских военнопленных и 9 российских солдат из экипажа. В связи с этим обмен пленными в формате 192 на 192 был сорван, а дальнейшая судьба обменного процесса между странами стала непонятной.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что уже вскоре Украина может провести новый обмен военнопленными с Россией. Стоит отметить, что именно украинская разведка устанавливает контакты для проведения обмена пленными.

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Официально российская сторона никак не комментировала вероятность проведения новых обменов военнопленными в ближайшее время.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал международного расследования данного инцидента. Помимо этого в Соединённых Штатах Америки сообщили, что они никаким образом непричастны к катастрофе с Ил-76 в Белгородской области и продолжают поддерживать тесные связи с украинскими властями для выяснения всех обстоятельств.