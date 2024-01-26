Американские власти выясняют причины крушения самолёта с военнопленными.

Несколько дней назад была новость о том, что Вооружённые силы Украины с помощью зенитно-ракетных комплексов западного производства сбили российский военно-транспортный самолёт Ил-76, на борту которого, помимо экипажа, было 65 украинских военнопленных. В результате этого инцидента обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате 192 на 192 был сорван, а последующие обменные процессы вряд ли будут происходить в ближайшее время.

Спикер Государственного департамента Ведант Пател в ходе брифинга заявил, что с уверенностью может сказать о непричастности Соединённых Штатов Америки к крушению российского самолёта Ил-76.

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По словам американского чиновника, сейчас в Белом доме поддерживают тесный контакт с украинским правительством, чтобы установить все факты, повлиявшие на катастрофу, в том числе хронологию событий, и определить, почему всё так произошло.

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Стоит напомнить, что ранее украинский президент Владимир Зеленский требовал международного расследования данного инцидента.