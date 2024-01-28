Американский президент не верит, что союзники Штатов оказали бы им необходимую помощь.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с избирателями в штате Невада заявил, что не верит в готовность НАТО оказать необходимую помощь Соединённым Штатам Америки, если на американцев нападут.

По словам американского политика, он не любит говорить о НАТО, но если всё же американцам понадобилась бы помощь союзников по североатлантическому альянсу, то они вряд ли бы пришли на помощь.

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«Я знаю этих людей. Я не верю, что они бы помогли», - утверждает он.

Дональд Трамп во время своего президентского срока выделялся среди остальных американских президентов тем, что неоднократно критиковал НАТО за их боеготовность. Он призывал союзников тратить на Североатлантический альянс столько же, сколько тратят американцы, иначе им не следует ждать, что американская армия поможет Европе в случае нападения на неё.

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Американский политик больше верит, что «атомный щит» сможет обеспечить безопасность Соединённых Штатов Америки, чем союзники по военному блоку, которые сами нуждаются в помощи. Подобные его высказывания создают опасения, что он мог бы инициировать распад НАТО или попросту спровоцировать раскол среди союзников, сменив позицию американского государства в североатлантическом альянсе с основополагающей на пассивную.